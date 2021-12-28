В Украине возрос размер судебного сбора

С 1 января 2022 года в Украине существенно увеличился размер судебного сбора.

Как сообщает «Первый деловой канал», сбор возрос из-за повышения прожиточного минимума, которое вступило в силу в конце 2021 года.

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При этом, в зависимости от вида производства, размер суммы на судебный сбор отличается.

Так, если подать заявление в суд гражданской юрисдикции, например, для установления факта рождения ребенка на временно оккупированной территории, необходимо оплатить 496,20 грн.

В случае если заявление подается в административный суд, например, с целью обжалования действия Пенсионный фонд Украины или любого другого государственного органа социальной защиты, необходимо заплатить 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 992,40 грн судебного сбора.

Напомним, размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в Украине с 1 декабря 2021 года возрос с 2 379 грн до 2 481 грн.