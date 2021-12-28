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Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата

Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата

За третий квартал 2021 года сбережения украинцев увеличились на 9,4 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Располагаемый доход, то есть доход с вычетом всех налогов, в третьем квартале составил 23 325 гривен на одного человека. Этот показатель вырос на 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост ускорился по сравнению со вторым (5,6%) и первым кварталом (1,0%).

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Доходы населения, по данным Госстата, в третьем квартале текущего года составили 1 221,8 млрд гривен, а расходы — 1 212,4 млрд гривен.

Откуда доходы:

  • зарплата составляет 45,8% в структуре доходов украинцев;
  • социальные выплаты — 29,3%;
  • смешанный доход — 22,7%;
  • доход, полученный от собственности, — 2,2%.

Справка Finance.ua:

  • согласно Госстату, средняя заработная плата по Украине в ноябре 2021 года составляла 14 282 грн;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн;
  • в 2022 году уровень минимальной зарплаты поднимется всего на 3%, а именно — до 6700 грн с 1 октября 2022 года. Это отразится на выплатах работников бюджетной сферы, поскольку их выплаты рассчитывают, исходя именно из минимальной зарплаты.

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По материалам РБК-Украина
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