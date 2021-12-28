Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата

За третий квартал 2021 года сбережения украинцев увеличились на 9,4 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Располагаемый доход, то есть доход с вычетом всех налогов, в третьем квартале составил 23 325 гривен на одного человека. Этот показатель вырос на 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост ускорился по сравнению со вторым (5,6%) и первым кварталом (1,0%).
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Доходы населения, по данным Госстата, в третьем квартале текущего года составили 1 221,8 млрд гривен, а расходы — 1 212,4 млрд гривен.
Откуда доходы:
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