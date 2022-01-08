Коммунальные услуги в 2022 году: что изменилось

В ноябре 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: «До завершения отопительного сезона тарифы на газ, тепло, свет изменяться не будут». Но это не значит, что в 2022-м они не изменятся.
Олег Гарник, эксперт Ассоциации городов Украины, считает, что зафиксировать стоимость коммунальных услуг для населения на определенном уровне возможно только в случае, если государство проявит политическую волю и будет компенсировать определенным образом производителям, поставщикам услуг по теплоснабжению, электроснабжению и газоснабжению убытки или неполученные прибыли.
Если этого не будет – только незащищенные слои населения получат льготы и субсидии, а остальное будет платить рыночную стоимость этих услуг.
Цены для бытовых потребителей зависят от цен для промышленных потребителей, а они будут расти. Также зависят от внешнеполитических факторов: цена на газ для Европы, запуск газопровода «Северный поток-2», отношения Европы – США – РФ, будет ли транзит газа через Украину и т.д.
Ориентиром может стать то, что в Украине цены на газ уже достигли 59 грн за куб. м.
Услуги ЖЭКов и управляющих компаний.
Из-за роста минимальной заработной платы услуги ЖЭКов и управляющих компаний подорожают ориентировочно на 10%.
Олег Гарник обращает внимание: в структуре услуг управляющих компаний большую долю составляет оплата труда работников. А кроме того, если будет высокая инфляция, будет изменяться стоимость запасных частей, материалов и комплектующих изделий.
Жилищные субсидии. Общая сумма, которую предполагается направить на жилищные субсидии, составляет 38,4 млрд грн. Это на 3,2 млрд грн больше, по сравнению с 2021 годом. В то же время это значительно меньше, чем, например, в 2016-м – 44 млрд грн, или в 2017-м – почти 70 млрд грн.
По мнению Олега Гарника, следует понимать, что государство уже установило более жесткий контроль – проверку информации, которую предоставляют о себе лица, обращаясь за субсидией. В то же время, государство будет выполнять соответствующие обязательства перед получателями жилищных субсидий.
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