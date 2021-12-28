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Из-за протестов падает Bitcoin, потому что Казахстан - среди лидеров майнинга

Из-за протестов падает Bitcoin, потому что Казахстан - среди лидеров майнинга

В Казахстане массовые протесты начали набирать обороты. На фоне этого в стране ухудшается ситуация с экономикой.

На это уже отреагировала главная криптовалюта мира – Bitcoin. Он упал до 44 054 долларов и продолжает обесцениваться.

Падение более чем на 4%. Во время запретов в майнинговой сфере на территории Китая Казахстан стал второй страной по количеству майнинга BTC. Поэтому недавнее отключение от сети повлияло на рынок криптовалют. BTC упал с 48 689 долларов на 4,34%.

Казахстан и главная крипта. Казахстан находится на второй строке по хешированию (преобразование входного массива данных) криптовалюты Bitcoin. На страну приходится 18% общей ее добычи. Первое место занимают США.

Протесты в Казахстане: главное:

  • еще 3 января митингующие вышли на улицы Казахстана, требуя уменьшить цену на газ;
  • из-за активизации протестов в государстве выключили интернет и не включали в течение 7 часов;
  • в конце концов, в Алматы и области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявил президент страны;
  • по сообщениям, в Казахстане временно приостановлена работа всех банков. Не работает в стране и фондовая биржа.
По материалам Телеканал 24
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