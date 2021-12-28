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Одесский завод шампанских вин выставили на продажу за 87,4 млн гривен

Одесский завод шампанских вин выставили на продажу за 87,4 млн гривен

Аукцион по приватизации объекта состоится 1 февраля 2022 года, а его стартовая цена составляет 87,4 млн гривен.

Одно из условий приватизации — обеспечить сохранность видов деятельности по производству виноградных вин.

Об этом сообщили в Фонде госимущества.

На аукционе Фонд госимущества выставит 35 объектов недвижимости Одесского завода шампанских вин: главный корпус завода, склады, котельные помещения, винные хранилища, резервуар в городе Одесса.

Площадь земельного участка, на котором находится завод, составляет 3,6 га.

В Фонде напомнили, что завод является одним из старейших предприятий, которое возводили с погребами для выдержки 2 млн бутылок вина, производственным корпусом, вспомогательными помещениями.

Однако несколько раз производство вина на Одесском заводе приходилось прекращать, в последний раз это произошло в 2018 году. К тому же еще 30 лет назад мощности предприятия были переданы в аренду, с тех пор государство не занимается производством одесского игристого.

Напомним, что ранее Фонд государственного имущества выставил на аукцион целостный имущественный комплекс ЧАО “Одессавинпром”, производящего вина под торговой маркой “Французский бульвар”.

По материалам Дело
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