Как отличается стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше

Стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше оказалась неравноценной. При этом, как выяснилось, полякам он обходится дешевле, чем нашим гражданам. К такому выводу пришли экономисты, подытожив стоимость одних и тех же продуктов, входящих в повседневный рацион украинцев.
О том, как велись подсчеты, рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По словам экономиста, бралась цена на 24 вида продуктов, составляющих основу питания наших сограждан. В результате получилось, что в Польше стоимость продовольственной корзины ощутимо дешевле, чем у нас.
«Мы приняли 24 продукты питания, которые входят в социально значимый пакет для украинцев и посчитали, сколько такой же набор будет стоить в Польше… Мы взяли цены по торговой сети, которая есть и у нас, и у них. Польский набор оказался на 8% дешевле», — говорит Пендзин.
По словам экономиста, почти все украинские продукты из этого набора оказались дороже, чем они стоят в Польше. В частности, у наших западных соседей дешевле стоят хлеб, молочные продукты, сахар, курятина, масло и другой провиант. При этом яблоки в Польше оказались вполовину дешевле, чем у нас.
Как говорит Пендзин, нельзя также забывать, что доходы украинцев значительно ниже, чем у поляков.
«Значит, нашим гражданам приходится тратить на еду гораздо больше, чем гражданам Польши. Они тратят на продукты в среднем лишь 12% семейного бюджета, а мы — 46%», — отметил он.
Почему в Польше те же продукты дешевле, чем в Украине? Украина находится с Польшей примерно в одинаковых климатических условиях. То есть, в них более низкую стоимость продуктов никак нельзя объяснить более теплым климатом и более благоприятными условиями для растениеводства. Однако у них есть ряд причин, чтобы стоимость продуктов была ниже.
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