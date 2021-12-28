Стоимость пользования газовой инфраструктурой в Украине в 3 раза ниже, чем в Европе — исследование

Согласно исследованию Центра Разумкова, в Украине тарифы операторов ГРС на распределение газа экономически не обоснованы, что является барьером для притока инвестиций и приводит к растущему износу аварийных газопроводов и газораспределительных пунктов, а также накоплению значительной задолженности на газовом рынке.
Эксперты Центра Разумкова отмечают, что с 2015 по 2021 год госрегулятор не учитывал в тарифах на распределение необходимые объемы газа для технологических затрат (ПТЗ), а сейчас рассчитывает заниженную стоимость таких расходов.
Поэтому деятельность по распределению газа в Украине убыточна. В 2019 году объем ущерба операторов ГРС увеличился на 26,5%, с 4,9 млрд грн до 6,2 млрд грн.
Результат — отсутствие финансов для реинвестирования и обновления сетей. В исследовании отмечено, что в структуре конечной стоимости всех расходов на газ в европейских странах 54% составляет плата за энергию (газ как товар), а доля распределения составляет 22%.
«Поэтому в европейских странах не возникает хронического дефицита инвестиций в распределительные сети — операторы ГРС прибыльны и могут уверенно строить инвестиционные планы, соответствуя глобальным мировым трендам», — говорится в опубликованном исследовании.
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