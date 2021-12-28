Китайский ИИ-прокурор объявляет приговоры с точностью 97%

Китайские исследователи разработали, как они утверждают, первого в мире прокурора на базе искусственного интеллекта.

На данный момент он способен предъявлять обвинения по восьми наиболее распространённым типам преступлений.

По результатам проведённых тестов точность его приговоров составляет впечатляющие 97%.

ИИ-прокурор уже был протестирован в народной прокуратуре шанхайского района Пудун — крупнейшей и самой загруженной районной прокуратуре страны.

По словам разработчиков, эта технология призвана снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволяя им сосредоточиться на более сложных делах.

Программа может работать на обычном стационарном компьютере. Для её обучения было использовано более 17 000 дел за период с 2015 по 2020 год.

Сейчас алгоритм может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространённым преступлениям в Шанхае: мошенничество с кредитными картами, проведение азартных игр, опасное вождение, умышленное нанесение травм, воспрепятствование выполнению служебных обязанностей, воровство, мошенничество, а также завязывание ссор и провоцирование опасных ситуаций.

Для каждого подозреваемого программа выдвигает обвинение на основе 1000 критериев, полученных в результате анализа текста дела, созданного человеком. По словам разработчиков, с обновлениями ИИ-прокурор получил больше возможностей.

Например, он сможет распознать менее распространённые преступления и предъявлять несколько обвинений одному подозреваемому.

Несмотря на благие намерения создателей программы, есть множество противников подобных технологий.

«Точность в 97% может быть высокой с технологической точки зрения, но всегда будет вероятность ошибки. Кто возьмёт на себя ответственность, когда это произойдёт? Прокурор, машина или разработчик алгоритма?», — заявил прокурор города Гуанчжоу.

По его мнению, ещё одна проблема заключается в том, что программа может предъявить обвинение только на основании имеющегося опыта и не может предвидеть общественную реакцию на выдвинутое решение в меняющейся социальной среде.