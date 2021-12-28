Эксперт назвал криптовалюту с пятикратным ростом в 2022 году

Вопреки незначительному спаду стоимости за декабрь, в 2022 году криптовалюту Chainlink (LINK) может ждать пятикратный рост — до $ 100.
В этом уверен американский криптоаналитик Бенджамин Коуэн.
На своем YouTube-канале он признался, что остался разочарован курсом монеты в течение года — динамика ее роста оказалась куда хуже, чем у других монет. Тем более, на фоне шестикратного увеличения курса в прошлом и позапрошлом годах.
«Я по-прежнему остаюсь очень оптимистичным в отношении Chainlink. Но нельзя не учитывать тот факт, что в последние 18 месяцев альткоин показал худшую динамику, чем многие популярные криптовалюты», — отметил аналитик.
Чтобы преодолеть нисходящий тренд, Chainlink важно выполнить условие. По словам Бенджамина Коуэна, криптовалюте необходимо превысить и закрепиться выше отметки в $ 25−27.
«По мере приближения к 2022 году у LINK есть хорошие шансы установить новые исторические максимумы. Я лично не удивлюсь, если в 2022 году LINK вырастет до 100 долларов», — заявил Коуэн.
Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 30 декабря курс Chainlink составляет $ 19,7. Таким образом, согласно прогнозу, курс криптовалюты вырастет более чем на 400%.
В мае Chainlink обновил свой исторический максимум выше $ 52,7, но декабрь выдался для альткоина очень нестабильным. Сперва он достиг $ 26,81, затем упал до $ 17,61, после чего ненадолго поднялся выше $ 24.
Таким образом, с начала декабря курс LINK сократился почти на 30%. При этом рыночная капитализация криптовалюты снизилась до $ 9,2 млрд.
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