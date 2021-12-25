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Рынок земли в Украине: в Минагро спрогнозировали стоимость гектара в ближайшем будущем

Рынок земли в Украине: в Минагро спрогнозировали стоимость гектара в ближайшем будущем

В Минагрополитики подвели итоги за полгода работы рынка сельхозземель.

Как рассказал в интервью The Page первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, пока объемы продаж невелики, иностранцы и крупные землевладельцы не скупают землю в обход закона, а цена за гектар держится на уровне 38 тыс. грн.

«Основной экономический эффект от внедрения рынка мы ожидаем в 2024 году, когда юрлица с украинскими владельцами смогут покупать землю, инвестировать в системы орошения и т.д.», – рассказал он.

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По словам Высоцкого, сейчас менять действующую модель рынка нет смысла. Впрочем, он предположил, что через два года, с началом нового этапа работы рынка земли в Украине, возможно, в нее придется внести коррективы.

Заместитель министра рассказал, что в ближайшие два-три года стоимость гектара сельхозземли возрастет с 38 тыс. грн сейчас до 55-60 тыс. грн. Прогноз цены на дальнейшие годы будет зависеть от экономической ситуации в стране.

По подсчетам Высоцкого, сейчас себестоимость выращивания пшеницы в Украине составляет примерно $850 на 1 га. Для сравнения: аналогичный показатель в РФ составляет $600 на 1 га, в США – $900, в ФРГ – $1800.

Напомним, с 1 июля в Украине запустили рынок земли. Впервые за 30 лет независимости украинцы получили право покупать и продавать земельные участки.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко ранее озвучивал прогноз, что стоимость одного га земли сельскохозяйственного назначения в Украине ежегодно будет расти на 7-10%.

Со времени запуска рынка земли до 23 декабря в Украине зарегистрировано 72 367 земельных сделок. По площади заключенных земельных сделок впереди Харьковская (26 573 га), Кировоградская (18 301,5 га) и Днепропетровская (16 346,2 га) области. В целом за указанный период в стране продано 184 862 га земли.

По материалам The page
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