В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят весной

Украину ожидает очередная налоговая реформа — в парламенте соответствующий законопроект хотят принять уже весной.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщили в пресс-службе Аппарата В Р .

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Корниенко отметил, что налоговая реформа — это еще одна из важнейших задач парламента в грядущем году.

«Соответствующий законопроект появится в Верховной Раде в ближайшее время, чтобы весной мы смогли его принять», — спрогнозировал он.

По его словам, в целом в 2022 году парламент планирует сосредоточиться прежде всего на пенсионной и налоговой реформах, ввести экономический паспорт украинца, принять закон о столице, начать рассмотрение децентрализационных изменений в Конституцию и реформировать Службу безопасности Украины.

Также он напомнил, что Верховная Рада в 2021 году, в частности, завершила земельную реформу, приняла законопроект о борьбе с олигархами.