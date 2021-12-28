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Как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею

Как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею

Правильная зарядка – один из факторов, способных продлить работу батареи. Мало кто задумывается об этом при использовании смартфона. Эксперты портала kurs.if.ua поделились секретами правильной зарядки гаджета.

Как обращаться с новым телефоном? После распаковки зарядите телефон до 100% и начните пользоваться. Долго держать его подключенным к зарядному устройству не стоит, поскольку аккумулятор готов к эксплуатации. Единственное, что можно сделать во время первой зарядки, – перевести устройство в режим полета или выключить емкие функции. Важно правильно определить стопроцентный уровень. Это позволит избежать «паразитных» нагрузок и погрешности программной индикации емкости батареи.

Как долго держать телефон на зарядке? С научной точки зрения частичная подпитка аккумулятора эффективнее полной. Заряжайте устройство до 100% только в крайнем случае, например, перед дальней поездкой. Оптимальный показатель – не выше 80%. Частичное наполнение емкости не причиняет гаджету вреда. Наблюдая за состоянием аккумулятора и периодически заряжая смартфон в течение короткого времени, вы будете поддерживать его в автономном режиме. Лучше всего начать это делать, когда уровень запаса энергии составляет 50%. Специалисты считают, что таким образом срок эксплуатации девайса увеличивается в 4 раза.

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Не следует оставлять телефон подключенным к сети надолго. Даже после 100% зарядки он продолжает периодически потреблять электроэнергию, от чего нагревается. Состояние длительного стресса приводит к износу батареи. Через какое-то время вы заметите, что смартфон начал работать не так долго, как раньше.

Также старайтесь не разряжать гаджет полностью. Это сокращает срок службы аккумулятора. Когда тот разряжается до 0%, остается минимальный запас энергии для безопасного хранения. Емкость элемента питания значительно уменьшается, если в таком состоянии пользователь пытается снова завести его. Когда телефон ставится на зарядку, выключайте его. Энергия не будет зря тратиться на работу приложений и модулей.

Быстрая зарядка и температурный режим. Стоит использовать оригинальные ЗУ или их качественные аналоги. Чтобы зарядка аккумулятора происходила в ускоренном темпе, смартфон должен поддерживать одну из фирменных технологий:

  • Pump Express;
  • Qualcomm Quick Charge;
  • Super mCharge;
  • VOOC.

Следите за временем подключения и наполненностью батареи. Заряжать смартфон нужно строго при плюсовых температурах. Идеальные условия-около +20°C, желаемые – в диапазоне от +10 до +30°C. Зайдя с улицы в холодную погоду, оставьте гаджет на несколько минут нагреться и затем включайте в розетку. Даже одноразовая зарядка на морозе приведет к снижению емкости и может повлечь взрыв батареи. В жару повышается риск возгорания. Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами летом, не заряжайте его, когда играете и пользуетесь ресурсоемкими программами.

По материалам Finance.UA
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