Сколько украинцы будут платить за интернет в этом году

Все дорожает, и плата за интернет не исключение. Провайдеры заявляют, что на повышение стоимости услуги влияет рост минимальной зарплаты, высокие цены на электроэнергию и повышение стоимости материалов для модернизации сетей.

По информации Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), на подорожание интернета повлияли инфляция (на конец ноября этого года уровень инфляции был 10,3%), повышение цен на кабель (выросли и пошлина, и логистика), доступ к домовой инфраструктуре и рост минимальной зарплаты.

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Планируется, что цены на тарифы в 100 Мбит/с будут на уровне до 300 грн в месяц. Для крупных городов, в которых много провайдеров и большая конкуренция, рост может быть незначительным.

Что влияет на цену? Как заявил член правления ассоциации Александр Арутюнян, на стоимость интернета также повлияет цена доступа к кабельной канализации «Укртелекома». В Интернет ассоциации последнее повышение тарифа «Укртелекома» назвали экономически необоснованным и направили письмо президенту и министру цифровой трансформации.

К тому же, на повышение тарифа на интернет влияют цены на материалы для сетей провайдеров. Так, рост цен на кабель вызван тем, что в конце октября Окружной административный суд Киева заблокировал последнее решение Межведомственной комиссии по международной торговле. В нем говорилось о нецелесообразности внедрения пошлин на кабели, а суд дал «зеленый свет» на пошлину в 20%. Это приведет к удорожанию стоимости услуги и вынудит операторов повысить плату за интернет.

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К тому же, чтобы соответствовать современным требованиям HD и 4К сети нужно постоянно модернизировать. С учетом того, что провайдеры долгое время не повышали свои тарифы и регулярно устраивали акции с льготными условиями для новых клиентов, предоставлять услугу по нынешним тарифам становится невыгодно.