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В Украине дорожает интернет: ТОП-5 стран с самой высокой абонплатой

В Украине дорожает интернет: ТОП-5 стран с самой высокой абонплатой

Несмотря на то, что в Украине в начале 2022 года возрастет абонплата за интернет, в стране самые низкие в мире цены на услугу.

Как свидетельствуют данные исследования Compare the market, в среднем украинцы платят 4,42 британских фунта ежемесячно (примерно 156,9 грн), – передает Сегодня.

На втором месте Россия – там интернет стоит 5,02 фунта стерлингов (примерно 178,2 грн).

В пятерку также вошли Румыния, Молдова и Индия. Интересно, что последняя стала единственной в рейтинге неевропейской страной. Там интернет стоит 7,48 фунта стерлингов (примерно 265,5 грн).

А самый дорогой интернет в Эфиопии – стоит 307,84 фунтов стерлингов в месяц. На втором месте ОАЭ – 71,75 фунтов стерлингов.

В пятерку также вошли Катар, Зимбабве и Оман.


Таблица: Compare the market

По материалам Сегодня
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