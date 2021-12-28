Тарифы на электроэнергию в 2022 году: какие изменения ждут украинцев

С 1 января 2022 года для населения продолжит функционировать действующий тариф на электроэнергию, который будет зависеть от количества потребленных киловатт-часов. Однако уже весной он может возрасти.
С 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине тариф на электроэнергию для населения будет зависеть от объема потребленных киловатт-часов. Так что схема расчета остается старой:
Тариф в 1,68 гривны киловатт-часов будет действовать также для общежитий и коллективных бытовых потребителей, многоквартирных жилых домов, дачных кооперативов, религиозных организаций.
Тариф зависит от времени. Украинцы, оборудовавшие свои дома многотарифным средством учета, могут сэкономить, ведь есть часы, в которые потребление электроэнергии обойдется существенно дешевле. Потребители могут перейти на двухзонные и трехзонные тарифы, которые установил Кабмин.
При потреблении до 250 киловатт-часов есть такие тарифы.
Двухзонные тарифы:
Трехзонные тарифы:
При потреблении свыше 250 киловатт-часов цены будут такими.
Двухзонные тарифы:
Трехзонные тарифы:
Какие тарифы ждать с 1 мая? Согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, тариф на электроэнергию в 2022 году может возрасти на 17,5%. Однако Министерство отмечает, что это лишь средние значения предположений экспертов. Более того, ключевой приоритет Правительства — сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения, считают в Минэкономики.
«Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике», — отмечают в Министерстве.
Также напомним, что в мае Кабинет Министров Украины принял постановление № 586, которым одобрен официальный прогноз по динамике цен на 2022 год. Согласно ей, цены на электроэнергию не возрастут.
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В инфляционном отчете за октябрь НБУ отметил, что тарифы на электроэнергию будут повышаться значительными темпами.
«Тарифы на электроэнергию будут повышаться высокими темпами (20 — 25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранению дисбалансов в энергосекторе», — говорится в прогнозе.
Тариф на передачу электроэнергии. С 1 января 2022 года тариф на передачу электроэнергии вырастет на 17,6% до 345,64 гривны за мегаватт-час (без НДС), согласно постановлению НКРЭКУ. Тариф на услуги по диспетчерскому управлению вырастет на 57,9% и составит 62,22 гривны мегаватт-час.
Однако ожидалось, что тариф на передачу будет еще выше. Дело в том, что оплату 20% объема «зеленой» электроэнергии регулятор не учел в тарифе на передачу, несмотря на то, что на этом настаивали МФО, народные депутаты, бизнес, профильные ассоциации и торговые палаты.
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