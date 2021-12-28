Названы лучшие смартфоны среднего сегмента 2021 года

Смартфоны средней ценовой категории пользуются хорошим спросом на рынке, так как предлагают очень достойную производительность и лишь немного уступают флагманам.

Конечно, в данной ценовой категории конкуренция зашкаливает, но эксперты рассмотрели самые выгодные и интересные варианты, которые были представлены в 2021 году.

Realme 8 – первый смартфон среднего сегмента, на который стоит обратить внимание. Он предлагает 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением FullHD+ (2400 х 1080 пикселей), соотношением сторон 20:9, плотностью 409 ppi и частотой обновления изображения 60 Гц.

За его производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 720G с графикой Adreno 618, 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1. Для съемки фото и видео на задней панели размещен квадратный модуль, включающий светодиодную вспышку и четыре камеры — 64-Мп основную, 8-Мп сверхширокоугольную, 2-Мп макрообъектив и 2-Мп датчик глубины резкости. Спереди в каплевидной выемке расположена 16-Мп фронтальная камера. Питается смартфон от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperDart мощностью 50 Вт.

Redmi Note 10S является прямым конкурентом Realme 8, так как смартфоны имеют схожие спецификации и лишь немного разнящиеся ценники.

Смартфон имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, стандартной частотой 60 Гц и центральным отверстием для 13-Мп селфи-камеры. Он также получил чипсет MediaTek Helio G95, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ памяти UFS 2.2 и основную камеру с 64-Мп, 8-Мп, 2-Мп и 2-Мп датчиками. Стоит упомянуть о наличии бокового сканера отпечатков пальцев, NFC-чипа, ИК-порта и влагозащитного корпуса IP53.

Oppo A74 также был включен в список смартфонов.Oppo A74 имеет 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+ (2400 х 1080 пикселей) и отверстием в левом верхнем углу, в котором размещена 16-Мп фронтальная камера. На задней панели находится прямоугольный модуль, включающий три камеры — 48-Мп основную, 2-Мп макро и 2-Мп датчик глубины резкости.

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За производительность смартфона отвечает чип Snapdragon 662, работающий в паре с 4/128 ГБ памяти. Если объема внутреннего хранилища будет не хватать, то его всегда можно увеличить с помощью слота для microSD карт. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой SuperVOOC 2.0 мощностью 33 Вт.

Realme GT Master Edition. Смартфон недавно был у нас на обзоре, в результате чего у нас сложилось о нем очень хорошее мнение. Он получил большой выбор разных цветов, но больше всего среди них выделяется «чемоданная» серая расцветка с крупными полосами, автором дизайна которой является японский дизайнер Наото Фукасава.

Характеристики Realme GT Master Edition: 6.43-дюймовый Super AMOLED дисплей производства Samsung с разрешением FullHD+ (2400 х 1080 пикселей), соотношением сторон 20:9, плотностью 409 ppi и частотой обновления изображения 120 Гц. В небольшом вырезе в левом верхнем углу экрана находится 32-Мп селфи-камера. На задней панели расположен блок, включающий вспышку и три камеры — 64-Мп основную, 8-Мп сверхширокоугольную с углом обзора 119 градусов и 2-Мп макрообъектив.

Питается смартфон от аккумулятора емкостью 4300 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Также предусмотрена поддержка 5G, Wi-Fi 6, есть чип NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев и 3,5 мм аудиоразъем,

Poco F3 — это полноценный игровой смартфон, отличающийся очень доступной стоимостью. Poco F3 получил 6,67-дюймовый 10-битный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением FullHD+, поддержкой HDR 10+, 16-Мп фронтальную камеру, физические всплывающие игровые триггеры на правой грани, чипсет Dimensity 1200 от MediaTek, 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128/256 ГБ памяти UFS 3.1, большую паровую камеру с белым графеновым радиатором, основную камеру с 64-Мп, 8-Мп и 2-Мп датчиками изображения и аккумулятор емкостью 5065 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

Samsung Galaxy M52. Этот смартфон обладает 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus-дисплеем с FullHD+ разрешением и адаптивной частотой обновления 120 Гц. В его центральной части сверху находится отверстие, предназначенное для 32-Мп селфи-камеры.

За производительность смартфона отвечает чип Snapdragon 778G, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Есть слот для microSD карт.

Для съемки фото и видео на задней панели расположен блок камер, включающий три датчика изображения — 64-Мп основной ISOCELL GW3, 12-Мп широкоугольный с углом обзора 123° и 5-Мп макрообъектив. Питается Galaxy M52 от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Кроме того, есть боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth v 5.0. Из коробки смартфон работает под управлением Android 11.