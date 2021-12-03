В Украине вырос спрос на банковские кредиты — НБУ

В Национальном банке наблюдают увеличение спроса на банковские кредиты как со стороны населения, так и бизнеса.
Об этом во время брифинга на тему: «Презентация Отчета о финансовой стабильности» сказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.
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«Мы видим увеличение спроса на кредитные ресурсы как со стороны населения, так и бизнеса. Этому есть две причины: во-первых, ставки остаются на достаточно низком уровне; во-вторых, как у бизнеса, так и у населения отмечается рост доходов», — сказал Николайчук.
Он отметил, что на банковском рынке наблюдается достаточно высокий уровень конкуренции.
«Мы видим, что банки постепенно снижают свои кредитные ставки. Вследствие этого чистая процентная маржа банков снижается», — отметил Николайчук.
Напомним, банковский сектор в июле-сентябре 2021 года рекордно ускорил рост кредитования в годовом исчислении, заметнее всего в корпоративном и ипотечном сегментах.
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