Renault показала автобус на водороде

Городской водородный бус Renault Master City Bus H2-TECH, созданный на шасси Renault Master ZE-h – является первой совместной разработкой двух компаний. Бус рассчитан на перевозку 15 человек. Новинка оборудована водородными топливными элементами, генерирующими электроэнергию, мощностью 30 кВт.
Эта энергия заряжает литий-ионный аккумулятор с суммарной емкостью 33 кВтч, а электродвигатель транспортного средства питается уже от батареи. Благодаря комбинированному приводу дальность действия электробуса с одной заправки составляет около 300 км. Бак для хранения водорода содержит 4,5 кг газа.
Благодаря своему опыту преобразования шасси специалисты Promech смогли сделать одноступенчатый доступ к пассажирской зоне с высотой 250 мм. Важно отметить, что конструкция обеспечивает низкий, ровный пол во всем салоне и для всех сидений.
Ожидается, что городской водородный минибус Renault Master City Bus H2-TECH будет запущен в производство в 2022 году.
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