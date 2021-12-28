В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что 2022 год станет годом прекращения пандемии, которая уже успела унести жизни свыше 5,6 млн людей во ​​всем мире.

Об этом сообщил Reuters.

Надежды специалисты возлагают на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций в области медицины.

«Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким и мы сможем его легко лечить», — сказал на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус со своей стороны заявил, что Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в конце 2019 года, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реагировании.

«Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то мы сможем положить конец пандемии», — заявил Тедрос.

Комментируя ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день с распространением коронавируса, в организации отметили, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее других вариантов болезни.

«И вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут снова заразиться», — сказал глава ВОЗ.

Он также отметил, что в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 млн человек, что превышает общее количество умерших в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.