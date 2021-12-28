В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что 2022 год станет годом прекращения пандемии, которая уже успела унести жизни свыше 5,6 млн людей во всем мире.
Об этом сообщил Reuters.
Надежды специалисты возлагают на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций в области медицины.
«Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким и мы сможем его легко лечить», — сказал на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус со своей стороны заявил, что Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в конце 2019 года, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реагировании.
«Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то мы сможем положить конец пандемии», — заявил Тедрос.
Комментируя ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день с распространением коронавируса, в организации отметили, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее других вариантов болезни.
«И вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут снова заразиться», — сказал глава ВОЗ.
Он также отметил, что в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 млн человек, что превышает общее количество умерших в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.
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