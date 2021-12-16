На портале «Дія» появились новые COVID-сертификаты. Finance.ua узнал, как их сгенерировать.
«Сертификат на основании ПЦР, о выздоровлении и детский теперь на портале Дія. Еще больше сертификатов на портале!» — сказано в Telegram-канале приложения «Дія».
Отныне на «Дія» можно сгенерировать сертификаты:
Чтобы получить сертификат на портале Дія, нужно:
Сертификаты из портала Дія можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.
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