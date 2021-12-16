0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 201 0

На портале «Дія» появились новые COVID-сертификаты

На портале «Дія» появились новые COVID-сертификаты

На портале «Дія» появились новые COVID-сертификаты. Finance.ua узнал, как их сгенерировать.

«Сертификат на основании ПЦР, о выздоровлении и детский теперь на портале Дія. Еще больше сертификатов на портале!» — сказано в Telegram-канале приложения «Дія».

Отныне на «Дія» можно сгенерировать сертификаты:

  • на основании отрицательного ПЦР-теста,
  • о выздоровлении,
  • для детей в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить сертификат на портале Дія, нужно:

  • авторизоваться удобным для вас способом
  • нажать Услуги — Здоровье — COVID-сертификаты;
  • выбрать нужный тип сертификата;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Сертификаты из портала Дія можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.

Справка Finance.ua:

  • в Украине срок действия «желтого» COVID-сертификата сократили до 30 дней, раньше он был действителен 120 дней. В Минздраве объяснили, почему так сделали;
  • в ПриватБанке собрали самые распространенные вопросы по государственной программе по выплате тысячи за вакцинацию.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.