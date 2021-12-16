На портале «Дія» появились новые COVID-сертификаты. Finance.ua узнал, как их сгенерировать.

«Сертификат на основании ПЦР, о выздоровлении и детский теперь на портале Дія. Еще больше сертификатов на портале!» — сказано в Telegram-канале приложения «Дія».

Отныне на «Дія» можно сгенерировать сертификаты:

на основании отрицательного ПЦР -теста,

-теста, о выздоровлении,

для детей в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить сертификат на портале Дія, нужно:

авторизоваться удобным для вас способом

нажать Услуги — Здоровье — COVID -сертификаты;

-сертификаты; выбрать нужный тип сертификата;

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Сертификаты из портала Дія можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.

Справка Finance.ua:

в Украине срок действия «желтого» COVID -сертификата сократили до 30 дней, раньше он был действителен 120 дней. В Минздраве объяснили, почему так сделали;