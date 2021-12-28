В Италии мошенник годами получал помощь как «полностью незрячий», но рассекал на автомобиле

В Италии арестовали мошенника, который годами получал госпомощь якобы из-за абсолютной слепоты, однако сам свободно пользовался автомобилем и ездил на скутере. Об этом сообщает издание The Local.

Указано, что мужчина из Палермо с 2008 года получил не менее 170 тысяч евро как помощь после того, как засвидетельствовал, что он был «полностью слеп» из-за врожденной проблемы.

Финансовую полицию Италии предупредили о мошеннике после того, как в 2018 году мужчина продлил водительские права.

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Во время проверки власти стали свидетелями того, как мужчина, находясь за рулем, одновременно набирал номер на телефоне, рассматривал витрины магазинов, гуляя по оживленному торговому центру, и учил свою дочь ездить на велосипеде.

Как сообщает Palermo Today, 40-летний мужчина также был замечен на скутере без страховки. Издание отмечает, что его прозвали «Берлускони» в честь бывшего премьер-министра, у которого были проблемы с законом.

Этот человек уже был известен властям. Он был приговорен к заключению на срок почти на 15 лет в суде первой инстанции за участие в группе, которая устроила фальшивые дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат. Дело находится на апелляции.