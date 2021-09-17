0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

В Италии рекордно вырастут тарифы на коммуналку

В Италии рекордно вырастут тарифы на коммуналку

В Италии с 1 октября тарифы за электричество увеличатся на 29,8%, а за газ — на 14,4%. Кроме того, ожидается, что до конца 2021 года счета за коммуналку в стране вырастут еще.

Как пишет La Repubblica, рекордное повышение тарифов означает, что среднестатистическая семья отдаст за коммунальные услуги за год на 300 евро больше. О росте цен итальянский регулятор Arera объявил во вторник, 28 сентября.

Читайте также: Цена на электроэнергию для населения с 1 октября

Журналисты отметили, что стоимость электричества и природного газа выросла очень резко несмотря на вмешательство правительства. Однако ранее предполагалось, что повышение составит 40% и 30% соответственно.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

В итоге власти пообещали выделить дополнительные 3 млрд евро, чтобы сдерживать темпы роста.

Премьер-министр Италии Марио Драги отмечал: эти меры будут направлены в первую очередь на самых бедных и уязвимых жителей Италии.

«Мы решили отменить в последнем квартале года системные расходы на газ для всех и на электроэнергию для семей и небольших компаний», — сказал министр.

Системные расходы в Италии – это дополнительная плата, добавляемая к счетам, которая покрывает большой спектр затрат: от преференций для возобновляемых источников энергии до вывода из эксплуатации атомных электростанций.

Премьер-министр Италии указал, что многие причины повышения тарифов являются временными, но призвал к долгосрочным действиям, в том числе на европейском уровне, для решения проблемы.

Добавим, что большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.