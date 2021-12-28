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Nissan выпустила электрокар в стиле ретро (фото)

Японская автомобилестроительная компания Nissan презентовала новый электрический автомобиль Newbird в ретро-кузове. Таким образом компания отметила 35-летний юбилей своего завода в Европе.

Для электрической модели, получившей название Newbird, была разработана специальная окраска кузова в стиле 1980-х годов. Также машина получила специальную эмблему, которая подсвечивается светодиодами.

Движущей силой Nissan Newbird стала электрическая силовая установка от Nissan Leaf 2 поколения. Речь идет об электрическом моторе, инверторе и комплекте батарей емкостью 40 кВт-ч. Также была модернизирована система рулевого управления, тормозные механизмы и подвеска.

До первой «сотни» электрифицированный Nissan Newbird ускоряется за 15 секунд. Запас хода электромобиля составляет 200 км.

Отметим, Nissan Bluebird или Datsun Bluebird — это автомобили среднего класса японского производителя автомобилей Nissan, которые изготавливались с 1957 по 2001 год. Блюберд пережил 10 поколений и выпускался в кузовах седан, универсал и хэтчбек.

По материалам Ampercar
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