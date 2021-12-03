Из-за сбоя в CoinMarketCap Bitcoin взлетел до $789 млрд

В работе аналитического сервиса CoinMarketCap произошел сбой, из-за которого стоимость цифровых активов некоторое время отображалась с погрешностью в миллиарды процентов.

Сбой произошел в ночь с 14 на 15 декабря и длился чуть более часа.

За это время на сайте CoinMarketCap можно было увидеть сумасшедшие цены криптовалюты: Bitcoin, например, стоил более $814 млрд, а фейковый курс Ethereum поднялся выше $43,5 млрд за монету. В это же время капитализация BTC превышала $14 квинтиллионов (число с 18 нулями).

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Из-за сбоя на первом месте рейтинга отображалась криптовалюта Cocos-BCX. При этом ее капитализация оставалась низкой, на уровне $141 млн. Ошибка была исправлена приблизительно через час после появления. В CoinMarketCap сообщили, что перезагрузят серверы несмотря на то, что проблема была устранена.