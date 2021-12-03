Межбанк: решения ФРС США, ОВГЗ и клиенты - в чем интрига и чего ждать

Среда продолжит тенденции этой недели на валютном рынке и будет держать в напряжении всех участников торгов. Скучно сегодня не будет никому: ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку.
А зарабатывать финансисты будут не только за счет операций по обычной покупке/продаже валюты для клиентов, но и на волатильности курса евро как относительно доллара, так и относительно гривны. 15 декабря заседание ФРС США и мнения аналитиков в части дальнейшего поведения американского регулятора кардинально разные. Основная интрига – в каких пределах и в какие сроки ФРС будет сворачивать политику «количественного смягчения», а также когда произойдет повышение процентной ставки, что сделает доллар более привлекательным для инвесторов. Ралли по паре евро/доллар и скачки курса евро относительно гривны — неизбежны. И банкиры хотят на этом прилично заработать.
Кроме этого, сегодня пройдут не только расчеты инвесторов с Минфином Украины по вчерашнему аукциону по ОВГЗ на сумму в эквиваленте 10,777 млрд гривен, но и погашение Минфином процентов по 10 выпускам гривневых облигаций, а завтра — погашение валютных бумаг на $ 572,6 млн и процентов по ним. Все это будет существенно влиять на поведение украинского ресурсного и валютного рынков в течение среды-четверга.
Сохранится также влияние фактора скорого наступления периода бюджетных расчетов у клиентов банков, а также все ближе период завершения операций компаний по году. Это увеличивает статистику торгов и мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 200 млн при проведении до 600−680 сделок. Особенно в том случае, если к обычным клиентским расчетам добавятся и спекулятивные сделки по паре евро/гривна.
Как и вчера, попытки сыграть «на повышение» продолжатся и сегодня. А НБУ снова придется активно участвовать в торгах, проводя интервенции для погашения курсовых колебаний.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 15 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,00 — 27,25 грн, евро — коридор 30,30 — 30,75 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,13 / 27,15
евро — 30,58 / 30,60
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