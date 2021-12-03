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Intel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселенной

Intel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселенной

Корпорация Intel первоначально не относилась к числу тех участников рынка, кто с явным восторгом воспринял идею создания метавселенной, но теперь её представители дают понять, что пользователи смогут извлечь выгоду из появления глобального виртуального пространства.

Метавселенная, по мнению руководства Intel, позволит более равномерно распределять аппаратные ресурсы.

Своими комментариями на этот счёт, как сообщает Reuters, поделился старший вице-президент Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) с трибуны мероприятия RealTime Conference, посвящённого технологиям для метавселенной. Первой инициативой Intel по закреплению в данном сегменте рынка, по его словам, станет создание программного обеспечения для доступа к разделяемым аппаратным ресурсам с устройств, обладающих ограниченным быстродействием.

Например, если любитель игр с интенсивным использованием графических ресурсов ограничен лишь ноутбуком, но в соседнем помещении при этом находится невостребованный в конкретный момент игровой настольный компьютер, то система позволит использовать часть ресурсов последнего для ускорения графики в игре для пользователя ноутбука.

Программное решение будет работать даже с компонентами конкурирующих компаний, как объяснил представитель Intel. Существенной материальной выгоды самой Intel оно не обеспечит, а конкуренты смогут получить доступ к соответствующей платформе. Всё это будет делаться для удобства конечного пользователя. Разработка профильного ПО будет строиться с активным использованием принципа открытого кода.

По материалам 3dnews.ru
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