Intel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселенной

Корпорация Intel первоначально не относилась к числу тех участников рынка, кто с явным восторгом воспринял идею создания метавселенной, но теперь её представители дают понять, что пользователи смогут извлечь выгоду из появления глобального виртуального пространства.
Метавселенная, по мнению руководства Intel, позволит более равномерно распределять аппаратные ресурсы.
Своими комментариями на этот счёт, как сообщает Reuters, поделился старший вице-президент Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) с трибуны мероприятия RealTime Conference, посвящённого технологиям для метавселенной. Первой инициативой Intel по закреплению в данном сегменте рынка, по его словам, станет создание программного обеспечения для доступа к разделяемым аппаратным ресурсам с устройств, обладающих ограниченным быстродействием.
Например, если любитель игр с интенсивным использованием графических ресурсов ограничен лишь ноутбуком, но в соседнем помещении при этом находится невостребованный в конкретный момент игровой настольный компьютер, то система позволит использовать часть ресурсов последнего для ускорения графики в игре для пользователя ноутбука.
Программное решение будет работать даже с компонентами конкурирующих компаний, как объяснил представитель Intel. Существенной материальной выгоды самой Intel оно не обеспечит, а конкуренты смогут получить доступ к соответствующей платформе. Всё это будет делаться для удобства конечного пользователя. Разработка профильного ПО будет строиться с активным использованием принципа открытого кода.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорогВчера, 13:05 - 3211 21
Нардеп рассказал, как решить проблему с «зарплатами в конвертах» в УкраинеВчера, 11:03 - 2457 17
Майнинг в землянке: на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривенВчера, 11:13 - 2775 13
Австрия призывает ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»Вчера, 09:14 - 1167 8
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошелВчера, 15:32 - 4289 6
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошелВчера, 15:32 - 4289 6
Премьер предложил разрешить принудительное изъятие земучастков для строительства дорогВчера, 13:05 - 3211 21
Майнинг в землянке: на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривенВчера, 11:13 - 2775 13
Нардеп рассказал, как решить проблему с «зарплатами в конвертах» в УкраинеВчера, 11:03 - 2457 17
Рынок труда 2021: рекордные 24% роста, популярные вакансииВчера, 08:04 - 1542 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1300
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1836 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1992
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 533
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1637 1