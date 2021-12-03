Шведский производитель летающих такси Jetson получил заказов на два года вперед

Рынок электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL – electric vertical take-off & landing) в ближайшие несколько лет покажет взрывной рост.
Один из самых успешных стартапов – шведский Jetson – предлагает максимально простой в управлении летательный аппарат по цене «мерседеса» с небольшим пробегом, пишет Коммерсант.
Слишком долгая сертификация мешает небольшим летательным аппаратам быстро выходить на рынок. Но уже в 2023 году полет на небольшом аппарате по своим делам перестанет быть экзотическим развлечением – это будет рутина, утверждает издание. Потому что уже многие компании готовы начать продажу такой техники.
Всего четыре года понадобилось стартапу Jetson из Швеции, чтобы создать легкий одноместный дрон Jetson One с четырьмя двигателями, способный развивать скорость до 100 км/ч.
Пока емкости батарей не хватает на длительный полет – всего на 20 минут. При этом управление в летательных аппаратах Jetson настолько простое, что научиться летать можно за час. Две ручки: одна – скорость, вторая (джойстик) – направление полета.
Сигналы от ручек передаются не непосредственно четырем двигателям с винтами, а компьютеру, и он уже раздает нужные команды. Летит аппарат мягко, без вибраций.
Способ доставки летательного аппарата тоже удивляет: разобранный на большие блоки Jetson One привозит к входной двери курьер. Владелец может собрать его сам, это совсем легко.
Для безопасности компьютер снабжен тройной страховкой от выхода из строя, рама аппарата сделана такая же, как в суперкарах, и на всякий случай в нем есть еще парашют.
Заказ доступен, но большинство аппаратов, которые к концу 2023 года смогут изготовить у Jetson, уже заказаны; осталось всего три.
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