0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Шведский производитель летающих такси Jetson получил заказов на два года вперед

Шведский производитель летающих такси Jetson получил заказов на два года вперед

Рынок электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL – electric vertical take-off & landing) в ближайшие несколько лет покажет взрывной рост.

Один из самых успешных стартапов – шведский Jetson – предлагает максимально простой в управлении летательный аппарат по цене «мерседеса» с небольшим пробегом, пишет Коммерсант.

Слишком долгая сертификация мешает небольшим летательным аппаратам быстро выходить на рынок. Но уже в 2023 году полет на небольшом аппарате по своим делам перестанет быть экзотическим развлечением – это будет рутина, утверждает издание. Потому что уже многие компании готовы начать продажу такой техники.

Всего четыре года понадобилось стартапу Jetson из Швеции, чтобы создать легкий одноместный дрон Jetson One с четырьмя двигателями, способный развивать скорость до 100 км/ч.

Пока емкости батарей не хватает на длительный полет – всего на 20 минут. При этом управление в летательных аппаратах Jetson настолько простое, что научиться летать можно за час. Две ручки: одна – скорость, вторая (джойстик) – направление полета.

Сигналы от ручек передаются не непосредственно четырем двигателям с винтами, а компьютеру, и он уже раздает нужные команды. Летит аппарат мягко, без вибраций.

Способ доставки летательного аппарата тоже удивляет: разобранный на большие блоки Jetson One привозит к входной двери курьер. Владелец может собрать его сам, это совсем легко.

Для безопасности компьютер снабжен тройной страховкой от выхода из строя, рама аппарата сделана такая же, как в суперкарах, и на всякий случай в нем есть еще парашют.

Заказ доступен, но большинство аппаратов, которые к концу 2023 года смогут изготовить у Jetson, уже заказаны; осталось всего три.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.