Pepsi выпустила юбилейную коллекцию NFT

Американская компания PepsiCo анонсировала NFT-коллекцию Pepsi Mic Drop на блокчейне Ethereum. Токены получат участники предварительной программы, которые прошли регистрацию до 10 декабря.
Коллекция состоит из 1893 токенов — в честь года основания компании.
Согласно пресс-релизу, NFT сгенерированы случайным образом: каждый представляет вариацию изображения микрофона, вдохновленную «знаковыми вкусами Pepsi». Они также разделены по степени редкости — наиболее уникальный выпустят в единственном экземпляре.
Пользователям из листа ожидания отправят коллекционные предметы 14 декабря. Чтобы получить NFT, им необходимо будет заплатить комиссию в блокчейне Ethereum. На момент написания средний сетевой сбор находится на уровне $4,84 за транзакцию, согласно Etherscan.
Кстати, еще в июле конкурент Pepsi — Coca-Cola — договорился о сотрудничестве с платформой Tafi для выпуска коллекции NFT в честь Международного дня дружбы.
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