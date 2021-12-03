В США больше не будут награждать космических туристов «Крыльями астронавтов»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в очередной раз изменило критерии выдачи нагрудного знака отличия, вручаемого астронавтам.

С 2022 года вместо вручения этого значка, космических туристов просто будут регистрировать в специальном онлайн-реестре. Впрочем, у астронавтов NASA все останется по-прежнему, поскольку им выдают значки и звания от космического агентства.

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Таким образом, миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон, которые совершили в 2021 году свои коммерческие полеты в космос, станут одними из последних космических туристов, которые получили «Крылья астронавтов».

В июле FAA из-за космических туристов изменило еще один критерий получения нагрудного знака. Чтобы считаться коммерческим астронавтом, по новым правилам нужно быть сотрудником признанной FAA космической компании, пройти тренинг, подняться на высоту выше 80 км над Землей и сделать определенные действия, которые важны для общественной безопасности или содействия безопасности пилотируемых космических полетов.