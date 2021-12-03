Tesla Model Y и Model 3 получат новые функции

Согласно данным издания Electrek, кроссовер Tesla Model Y и седан Model 3 могут в скором времени получить множество новых обновлений и функций. Это выяснилось во время программы испытаний в Европе. Хотя Tesla официально не модернизирует свои автомобили, она постоянно улучшает их с помощью беспроводного обновления программного обеспечения. Более того, поскольку Tesla не придерживается традиционного ранжирования модельного ряда по годам выпуска, она произвольно обновляла оборудование многие годы.
По мере того как производитель электромобилей запускает заводы и автомобили на глобальных рынках, его автомобили получают новые обновления, дополнительные функции и даже аккумуляторные батареи с новым химическим составом. Как правило, эти изменения в конечном итоге распространяются на автомобили Tesla по всему миру. Вскоре после того, как Tesla Model Y вышла на рынок, американская марка обновила Model 3, чтобы она по сути отразила модернизацию своего нового «брата-кроссовера».
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Вскоре после этого Tesla также внесла несколько заметных обновлений в саму Model Y. Electrek предполагает, что в 2022 году Tesla планирует обновление для Model 3 и Model Y. Версии этих автомобилей, которые компания тестировала в Европе, имеют функции, которые еще не реализованы в текущих версиях автомобилей.
Информация о потенциальных обновлениях была опубликована на европейском форуме Tesla. В отчетах указывается, что автомобили Model Y и Model 3 имеют 12-вольтовый литий-ионный аккумулятор, Model 3 Performance имеет новый высокопроизводительный двигатель, и, как и у Model Y Performance в Китае, у кроссовера есть новый чип AMD Ryzen.
Ожидается, что Model 3 2022 получит новое акустическое стекло с двойным стеклопакетом сзади. И, наконец, как утверждают зарубежные СМИ, вскоре на модели появится функция Superhorn, которая “сочетает в себе звуковой сигнал, будильник и внешний динамик”. Нужно подождать и посмотреть, появятся ли и когда эти функции появятся в автомобилях Model 3 и Model Y американского производства.
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