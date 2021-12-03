Geely показала грузовик Homtruck для конкуренции с Tesla Semi

В секторе коммерческого транспорта назревает не меньшая электрическая революция, чем в пассажирском транспорте. Китайские производители и тут не отстают и имеют уже что-то весомее концептуальных разработок, пишет auto.24tv.ua.

Geely настроена достаточно серьезно, поскольку это уже второй подобный проект электрического тягача, представленный в течение года. Более того, производство и поставки электрического тяжеловоза обещают начать уже в 2024 году.

Китайская Geely показала концепт электрического тягача, который намерена выпустить через три года под брендом Remote и названием Xinghan H. За пределами Китая тягач планируют продавать под упрощенным названием Homtruck. Электрический грузовик имеет жилой модуль, не хуже, чем в автокемперах, щедрый набор электронных помощников, 360-градусный обзор и три варианта силовых установок на выбор. Тягачу также обещана автономность четвертого уровня с обновлением «по воздуху».

В интерьере, напоминающем уютную гостиную космического челнока, используются экологичные материалы. И есть все удобства, необходимые дальнобойщикам в дороге, включая ванную комнату с душем и туалетом, односпальную кровать, холодильник, кухонную зону и даже компактную стиральную машину.

Силовых установок три на выбор: гибридная, полностью электрическая и метаноловая. Последняя версия имеет силовой агрегат, разработанный дочерней компанией Geely в 2019 году — Farizon Auto.