Курс турецкой лиры упал вдвое с начала года

Курс турецкой лиры к доллару на торгах в пятницу, 10 декабря, упал до нового исторического минимума – 13,94 лиры за доллар.
При этом еще в начале года доллар стоил 6,9 лиры.
На фоне падения национальной валюты инфляция в Турции за 11 месяцев превысила 21%. Несмотря на это, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выступает против повышения ключевой ставки, тем самым выступая против общепринятой макроэкономической теории о том, что для борьбы с ростом цен необходимо ограничить оборот денег.
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