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В Украине назвали неподходящие COVID-вакцины для бустерной дозы

В Украине назвали неподходящие COVID-вакцины для бустерной дозы

Препарат против коронавируса Coronavac не предусматривает бустерную прививку. Для этого лучше подойдут мРНК вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации Михаила Радуцкого в эфире программы «Полюса» на телеканале «UA:Перший».

«Все-таки для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцину, а не векторные или инактивированные вакцины. Вот Coronavac, мы сейчас ведем переговоры с производителем Coronavac. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там вопрос еще есть», — отметил политик.

По его словам, на сегодняшний день 60% населения Украины не сделали прививку против коронавируса даже второй дозой. Кроме того, истекает срок действия AstraZeneca, и эта вакцина также не предусматривает использование бустерных доз.

Напомним, консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам одобрила использование бустерной прививки от COVID-19. Речь идет о людях со слабым иммунитетом и тех, кто привился инактивированной вакциной (Sinovac Biotech/CoronaVac).

По материалам РБК-Украина
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