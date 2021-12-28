Размер платежки за коммуналку вырос за год почти вдвое

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2021 года составили 16,4 млрд грн. Это на 49% больше, чем в октябре прошлого года (11 млрд грн).
Согласно данным Госстата, в октябре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд (75,2% начисленных за этот период сумм).
Долги за коммуналку. Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2021 года составила 66,6 млрд грн, что на 4,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (61,5 млрд грн). Сами долги распределились так:
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