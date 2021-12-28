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Размер платежки за коммуналку вырос за год почти вдвое

Размер платежки за коммуналку вырос за год почти вдвое

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2021 года составили 16,4 млрд грн. Это на 49% больше, чем в октябре прошлого года (11 млрд грн).

Согласно данным Госстата, в октябре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд (75,2% начисленных за этот период сумм).

Могут ли у вас забрать жилье за долги?

Долги за коммуналку. Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2021 года составила 66,6 млрд грн, что на 4,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (61,5 млрд грн). Сами долги распределились так:

  • за поставку и распределение природного газа украинцы задолжали 26,1 млрд грн;
  • за поставку тепловой энергии и горячей воды — 19,3 млрд грн;
  • за поставку и распределение электрической энергии — 7 млрд грн;
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод — 6,4 млрд грн;
  • за управление многоквартирным домом — 5,6 млрд грн;
  • за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • по данным опроса фонда Социологической группы «Рейтинг», большинство украинцев (59%) считают, что при росте цен на газ в Европе, тарифы в Украине не должны расти, 33% отметили, что они могут незначительно вырасти, но государство должно частично компенсировать разницу;
  • согласно консенсус-прогнозу, который опубликовало Министерство экономики, в Украине в 2022 году тарифы на газ повысят на 20%. При этом электроэнергия подорожает на 17,5%, а горячая вода и отопление — на 16%. Как подорожают тарифы до 2024 года — читайте тут.
По материалам Finance.UA
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