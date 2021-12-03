Черногория изменила условия въезда

Черногория обновила условия въезда — с COVID-сертификатом возможно заехать в страну при условии, если полная вакцинация осуществлена не позднее 6 месяцев до момента въезда.
Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.
«Обращаем ваше внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации возможен при условии, если полная вакцинация осуществлена не позже 6 месяцев до момента въезда в Черногорию» — сообщили в посольстве.
Другие условия въезда остаются в силе.
Добавим, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Черногории работа ночных клубов и дискотек, как на открытом воздухе, так и в помещении, была запрещена до 2 августа. Со 2 августа эти развлекательные учреждения снова работают, но только для тех, кто был привит по крайней мере первой дозой вакцины, имеет отрицательный тест ПЦР или доказательство того, что болел коронавирусом в последние 180 дней.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить деньги в приложении Дія8 ч. назад - 17306 11
В Минздраве объяснили уменьшение срока действия «желтого» COVID-сертификата5 ч. назад - 551 7
Установка камер автофиксации нарушений ПДД не повлияла на количество аварий - статистика Опендатабот2 ч. назад - 328 4
Finance.ua дарит 700 гривен за участие в исследовании7 ч. назад - 1162 4
Рейтинг банков по прибыльностиВчера, 12:05 - 3295 3
Что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить деньги в приложении Дія8 ч. назад - 17306 11
Топ-20 легковушек с пробегом, которые чаще всего покупали украинцы на вторичном рынке (инфографика)Вчера, 20:03 - 3227
Польша ужесточает условия въезда для украинцев9 ч. назад - 2482 2
«Карантинные» 8 тысяч: Правительство выплатит пособие тем, кто не получил деньги из-за неверно указанной информации7 ч. назад - 2432
Samsung официально показала смартфон Galaxy S21 FE17 ч. назад - 1821
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 774
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1429 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1545
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 434
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1298 1