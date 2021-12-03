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Черногория изменила условия въезда

Черногория изменила условия въезда

Черногория обновила условия въезда — с COVID-сертификатом возможно заехать в страну при условии, если полная вакцинация осуществлена не позднее 6 месяцев до момента въезда.

Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.

«Обращаем ваше внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации возможен при условии, если полная вакцинация осуществлена не позже 6 месяцев до момента въезда в Черногорию» — сообщили в посольстве.

Другие условия въезда остаются в силе.

Добавим, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Черногории работа ночных клубов и дискотек, как на открытом воздухе, так и в помещении, была запрещена до 2 августа. Со 2 августа эти развлекательные учреждения снова работают, но только для тех, кто был привит по крайней мере первой дозой вакцины, имеет отрицательный тест ПЦР или доказательство того, что болел коронавирусом в последние 180 дней.

По материалам УНН
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