Польша направила в Украину 300 тысяч доз вакцин против коронавируса. Считает страну важным иностранным партнером для себя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав Польши.
«Помощь со стороны Польши — не первый жест солидарности в условиях пандемии. С самого начала 2020 года Польша оказывает Украине помощь в борьбе с коронавирусом», — пишет пресс-служба.
Согласно данным Коронавирус_инфо, по состоянию на сегодня в Украине заполненность коек составляет 39,4%.
В то же время 8 декабря было зафиксировано более 9 тысяч новых случаев заражения, среди которых 809 заболевших детей.
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