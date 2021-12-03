Исландия решила урезать объем электроэнергии, которая будет поставляться сектору майнинга криптовалют

Власти Исландии решили урезать объем электроэнергии, которая будет поставляться сектору майнинга криптовалют. В связи с этим с 7 декабря и до неуказанного времени все заявки на подключение к энергосети, поступающие от новых майнинговых компаний, будут отклоняться.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление главной коммунальной компании Исландии Landsvirkjun.
Ее вице-президент Тинна Траустадоттир объяснила дефицит электроэнергии в стране ростом спроса на фоне низкого уровня воды в водохранилищах, неисправностей на геотермальной станции и задержек поставок от внешнего производителя
Наиболее нехватка электричества ударит по юго-западу страны. Кроме дата-центров, ограничения также коснутся промышленных объектов (в частности, алюминиевых заводов и фабрик по производству рыбной муки).
Стоит отметить, что Исландия уже давно привлекает майнеров из-за обильной и дешевой электроэнергии, которая почти полностью является “зеленой”, то есть производится из возобновляемых источников. 97,7% электричества в стране вырабатывается гидроэлектростанциями и геотермальными станциями.
В связи с этим, в стране открыли свои биткоин-фермы компании со всех уголков планеты. Среди них Hive Blockchain Technologies (Канада), Genesis Mining (Гонконг), Bitfury Holding (Нидерланды), Cloud Hashing (Великобритания) и HydroMiner (Австрия).
Из-за перебоев с распределением электроэнергии больше всего пострадала алюминиевая промышленность Исландии. В октябре цены на этот металл достигли 13-летнего максимума, а на фоне нового всплеска спроса и возникшего дефицита электроэнергии 7 декабря они выросли еще на 1,1% – до $2616,5 за тонну.
Плавильные заводы Исландии являются крупнейшими потребителями электроэнергии в стране. И хотя многие из них заключают долгосрочные контракты на энергоснабжение, одно из предприятий по обработке алюминия уже столкнулось с сокращением подачи электроэнергии.
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