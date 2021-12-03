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Исландия решила урезать объем электроэнергии, которая будет поставляться сектору майнинга криптовалют

Исландия решила урезать объем электроэнергии, которая будет поставляться сектору майнинга криптовалют

Власти Исландии решили урезать объем электроэнергии, которая будет поставляться сектору майнинга криптовалют. В связи с этим с 7 декабря и до неуказанного времени все заявки на подключение к энергосети, поступающие от новых майнинговых компаний, будут отклоняться.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление главной коммунальной компании Исландии Landsvirkjun.

Ее вице-президент Тинна Траустадоттир объяснила дефицит электроэнергии в стране ростом спроса на фоне низкого уровня воды в водохранилищах, неисправностей на геотермальной станции и задержек поставок от внешнего производителя

Наиболее нехватка электричества ударит по юго-западу страны. Кроме дата-центров, ограничения также коснутся промышленных объектов (в частности, алюминиевых заводов и фабрик по производству рыбной муки).

Стоит отметить, что Исландия уже давно привлекает майнеров из-за обильной и дешевой электроэнергии, которая почти полностью является “зеленой”, то есть производится из возобновляемых источников. 97,7% электричества в стране вырабатывается гидроэлектростанциями и геотермальными станциями.

В связи с этим, в стране открыли свои биткоин-фермы компании со всех уголков планеты. Среди них Hive Blockchain Technologies (Канада), Genesis Mining (Гонконг), Bitfury Holding (Нидерланды), Cloud Hashing (Великобритания) и HydroMiner (Австрия).

Из-за перебоев с распределением электроэнергии больше всего пострадала алюминиевая промышленность Исландии. В октябре цены на этот металл достигли 13-летнего максимума, а на фоне нового всплеска спроса и возникшего дефицита электроэнергии 7 декабря они выросли еще на 1,1% – до $2616,5 за тонну.

Плавильные заводы Исландии являются крупнейшими потребителями электроэнергии в стране. И хотя многие из них заключают долгосрочные контракты на энергоснабжение, одно из предприятий по обработке алюминия уже столкнулось с сокращением подачи электроэнергии.

По материалам Обозреватель
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