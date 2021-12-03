За 10 месяцев банки увеличили портфель гривневых кредитов для корпоративного сектора на 20,2%

В январе-октябре украинские банки нарастили портфель гривневых кредитов для бизнеса на 20,2%. Объем займов в нацвалюте для населения в этот период увеличился на 23,8%.

В течение первых 10 месяцев 2021-го банковская система увеличила портфель гривневых кредитов для корпоративного сектора до 505,25 млрд гривен (+20,2%), тогда как валютный портфель бизнес-займов в этот период сократился до $10,33 млрд (-7,8%).

Кредиты для населения. С января по октябрь объем гривневых займов вырос на 23,8% – до 208,5 млрд грн, а валютных – сократился на 27,3% – до $800 млн.

В октябре портфель займов для корпоративного сектора в гривне вырос на 1,2%, а в валюте – прибавил 2,4%. Портфель гривневых кредитов для населения в октябре банки нарастили на 0,6%, а объем валютных сократили на 6,4%.

Наибольший прирост кредитного портфеля юрлиц в октябре был зафиксирован:

у «Райфа» (+6,7%, или +3,58 млрд грн),

у «Укргазбанка» (+7,8%, или +3,52 млрд грн).

Наиболее заметное сокращение продемонстрировали «Ситибанк» (-903,9 млн грн, или -16,0%), «Приват» (-595,3 млн грн, или -3,3%) и «Креди Агриколь Банк» (-414,2 млн грн, или -1,4%).

Справка Finance.ua:

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2021 года получили 58,354 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 23,801 млрд гривен;

по данным НБУ , на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк – 4,069 млрд гривен, на третьем – частный ПУМБ – 3,473 млрд гривен.

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