За 10 месяцев банки увеличили портфель гривневых кредитов для корпоративного сектора на 20,2%

В январе-октябре украинские банки нарастили портфель гривневых кредитов для бизнеса на 20,2%. Объем займов в нацвалюте для населения в этот период увеличился на 23,8%.
В течение первых 10 месяцев 2021-го банковская система увеличила портфель гривневых кредитов для корпоративного сектора до 505,25 млрд гривен (+20,2%), тогда как валютный портфель бизнес-займов в этот период сократился до $10,33 млрд (-7,8%).
Кредиты для населения. С января по октябрь объем гривневых займов вырос на 23,8% – до 208,5 млрд грн, а валютных – сократился на 27,3% – до $800 млн.
В октябре портфель займов для корпоративного сектора в гривне вырос на 1,2%, а в валюте – прибавил 2,4%. Портфель гривневых кредитов для населения в октябре банки нарастили на 0,6%, а объем валютных сократили на 6,4%.
Наибольший прирост кредитного портфеля юрлиц в октябре был зафиксирован:
Наиболее заметное сокращение продемонстрировали «Ситибанк» (-903,9 млн грн, или -16,0%), «Приват» (-595,3 млн грн, или -3,3%) и «Креди Агриколь Банк» (-414,2 млн грн, или -1,4%).
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