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В Бразилии Meta оштрафовали на $1,98 млн за «плохое обслуживание»

В Бразилии Meta оштрафовали на $1,98 млн за «плохое обслуживание»

Бразильское агентство по защите прав потребителей (Procon-SP) оштрафовало местное представительство Meta (бывшая Facebook) на 11,3 миллиона бразильских реалов ($1,98 млн) за «плохое обслуживание».

Основанием для штрафа стал глобальный сбой в работе соцсети Facebook, а также сервисов принадлежащих ей компаний Instagram, WhatsApp и Oculus VR. Сбой произошел 4 октября и длился почти шесть часов. Его причиной стала ошибка, допущенная при изменении конфигурации маршрутизации.

В Бразилии сбой затронул свыше 91 тысячи пользователей Facebook, более 90 тысяч пользователей Instagram и более 156 тысяч пользователей WhatsApp, сообщается в пресс-релизе на сайте Procon-SP.

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«Несмотря на то, что услуга [по использованию соцсетей и мессенджеров] отдельно не оплачивается потребителями, компания получает прибыль благодаря пользователям, и, следовательно, между ними есть потребительские отношения», – заявил Фернанду Капес, глава Procon-SP.

В марте бразильский регулятор выписал такой же штраф Apple за продажи iPhone без зарядных блоков в коробках, а в сентябре готовился по той же причине повторно оштрафовать Apple, а заодно и Samsung.

По материалам ITC.ua
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