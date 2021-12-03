В ЕС авиаперевозки упали на 73%, больше всего пострадали Словения, Словакия и Хорватия

В 2020 году общее число пассажиров, путешествующих воздушным транспортом в ЕС, составило 277 миллионов, что на 73% меньше по сравнению с 2019 годом.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Чтобы предотвратить распространение COVID-19, страны мира с начала 2020 года приняли различные ограничительные меры, из-за которых серьезно пострадала отрасль воздушного транспорта.
Все страны-члены ЕС зафиксировали значительное падение в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Наибольшее падение наблюдалось в Словении (-83%), за ней следуют Словакия и Хорватия (обе -82%).
Среди других государств-членов 20 зафиксировали снижение на 70% или более за тот же период. Оставшиеся четыре страны зарегистрировали падение более чем на 65%, причем наименьшее снижение наблюдается у Люксембурга (-67%).
Пассажирские перевозки за пределами ЕС составляли 45% общих авиаперевозок пассажиров в 2020 году. С другой стороны, перевозки внутри ЕС составляли 33%, а национальные – 22%. По сравнению с 2019 годом доля перевозок за пределами ЕС и внутри ЕС в 2020 году уменьшилась на 6 и 1 процентный пункт.
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