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В ЕС авиаперевозки упали на 73%, больше всего пострадали Словения, Словакия и Хорватия

В ЕС авиаперевозки упали на 73%, больше всего пострадали Словения, Словакия и Хорватия

В 2020 году общее число пассажиров, путешествующих воздушным транспортом в ЕС, составило 277 миллионов, что на 73% меньше по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, страны мира с начала 2020 года приняли различные ограничительные меры, из-за которых серьезно пострадала отрасль воздушного транспорта.

Все страны-члены ЕС зафиксировали значительное падение в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Наибольшее падение наблюдалось в Словении (-83%), за ней следуют Словакия и Хорватия (обе -82%).

Среди других государств-членов 20 зафиксировали снижение на 70% или более за тот же период. Оставшиеся четыре страны зарегистрировали падение более чем на 65%, причем наименьшее снижение наблюдается у Люксембурга (-67%).

Пассажирские перевозки за пределами ЕС составляли 45% общих авиаперевозок пассажиров в 2020 году. С другой стороны, перевозки внутри ЕС составляли 33%, а национальные – 22%. По сравнению с 2019 годом доля перевозок за пределами ЕС и внутри ЕС в 2020 году уменьшилась на 6 и 1 процентный пункт.

По материалам Економічна Правда
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