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В Huawei придумали другой способ обойти санкции США

В Huawei придумали другой способ обойти санкции США

Из-за американских санкций китайская компания стремительно теряет глобальную долю рынка. Впрочем, в Huawei не теряют оптимизма.

Дерек Ю (Derek Yu), президент компании Huawei Consumer Business в Центральной и Восточной Европе, Северной Европе и Канаде, заявил, что Huawei продолжит инвестировать в разработку флагманских смартфонов, особенно со сложными дисплеями. Компания также сосредоточится на своих флагманских телефонах премиум-класса серии Mate и P.

Кроме того, он добавил, что Шанхайский центр исследований и разработок также работает над созданием новых однокристальных систем с поддержкой 5G. Это означает, что новые флагманские смартфоны Huawei снова могут получить поддержку сетей 5G в какой-то день.

В настоящее время Huawei запрещено приобретать однокристальные системы с поддержкой подключения 5G из-за санкций. Это главная причина, по которой все современные смартфоны Huawei имеют поддержку только 4G.

Дерек Ю также подтвердил, что все смартфоны серии Huawei Mate 50 будут официально выпущены в 2022 году. Также подтверждено, что Huawei планирует начать распространение HarmonyOS для рынка Европы в следующем году.

По материалам ITsider.
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