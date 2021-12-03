TCL показала первый в мире растягиваемо-складной смартфон

Компания TCL решила объединить две категории устройств — складные и растягиваемые смартфоны.

Демонстрация уникального устройства произошла в Шэньчжэне, Китай, на выставке дисплейных технологий DTC 2021. В представленном видео показано, как смартфон сначала раскладывают, подобно Samsung Galaxy Z Fold3, а затем, после нажатия одной кнопки он растягивается в ширину, как OPPO X 2021. В итоге сравнительно небольшой смартфон превращается в полноценный планшет диагональю около 10 дюймов. Затем он в обратном порядке сложился до компактных размеров.

Это лишь прототип, поэтому никакие технические особенности гаджета не раскрываются. TCL также не указывает, планирует ли выпуск подобного устройства. При этом компания уже давно работает с гибкими дисплеями. Ранее она показала складываемый в двух местах планшет и смартфон со сгибающимся на 360 градусов экраном.