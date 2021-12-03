TCL показала первый в мире растягиваемо-складной смартфон

Компания TCL решила объединить две категории устройств — складные и растягиваемые смартфоны.
Демонстрация уникального устройства произошла в Шэньчжэне, Китай, на выставке дисплейных технологий DTC 2021. В представленном видео показано, как смартфон сначала раскладывают, подобно Samsung Galaxy Z Fold3, а затем, после нажатия одной кнопки он растягивается в ширину, как OPPO X 2021. В итоге сравнительно небольшой смартфон превращается в полноценный планшет диагональю около 10 дюймов. Затем он в обратном порядке сложился до компактных размеров.
Это лишь прототип, поэтому никакие технические особенности гаджета не раскрываются. TCL также не указывает, планирует ли выпуск подобного устройства. При этом компания уже давно работает с гибкими дисплеями. Ранее она показала складываемый в двух местах планшет и смартфон со сгибающимся на 360 градусов экраном.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько стоит машина из СШАВчера, 10:07 - 4779 13
Украина вошла в топ-30 стран мира по дешевизне электроэнергииВчера, 15:09 - 998 5
Долги по коммуналке: когда жилье автоматически выставят на продажу — мнение экспертаВчера, 09:00 - 4082 4
Как повлияет на Украину: в Европе зафиксировали резкий рост цен на подержанные автоВчера, 05:46 - 1101 4
Украинцы переплатят миллиарды гривен за газ: эксперт озвучил цифрыВчера, 20:03 - 636 1
Сколько стоит машина из СШАВчера, 10:07 - 4779 13
Долги по коммуналке: когда жилье автоматически выставят на продажу — мнение экспертаВчера, 09:00 - 4082 4
Как будет осуществляться описание и арест земельных участков или прав на них: новые правилаВчера, 08:04 - 3253
Эксперты дали прогноз по курсу доллара до конца годаВчера, 14:03 - 2987
Могут ли конфисковать вашу пенсию — ответ экспертаВчера, 18:00 - 1590
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1099
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1677 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1810
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 495
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1475 1