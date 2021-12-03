General Electric и Hitachi построят в Канаде первый модульный мини-реактор

Совместное предприятие американской General Electric и японской Hitachi заявило о получении заказа на создание малого модульного реактора (SMR) для канадской компании Ontario Power Generation, одного из ведущих в стране поставщиков электроэнергии.

GE Hitachi Nuclear Energy не раскрыла стоимость сделки — это первый для предприятия заказ на модульный реактор подобного типа. Такие малые источники некоторые рассматривают, как решения следующего поколения в ядерной энергетике.

Заказ на реактор Hitachi получила впервые с 2008 года. Этому предшествовал ряд неудач в японской ядерной энергетике, крупнейшей из которых стала катастрофа в Фукусиме в 2011 году. Реактор Hitachi BWRX-300 может быть построен намного быстрее, чем обычные реакторы и, в теории, значительно безопаснее благодаря своему небольшому размеру.

Ядро реактора может охлаждаться исключительно с помощью конвекции воды без использования насосов, а количество радиоактивных материалов намного меньше, чем в более мощных моделях. Эксперты не исключают, что малые реакторы получат в Канаде широкое распространение, поскольку страна решительно ищет способы снизить углеродные выбросы в атмосферу.

Известно, что в Южной Корее использование мини-реакторов входит в стратегию достижения «углеродной нейтральности». США и Великобритания проводят исследования и разработку малых реакторов. В 2020 году модель, разработанная американским стартапом NuScale Power, получила одобрение Комиссии по ядерному регулированию США.

В следующем году Ontario Power планирует подать заявку на строительство до четырёх реакторов BWRX-300, первый из которых будет закончен не раньше 2028 года. Модель мощностью 300 МВт использует технологию Hitachi, предусматривающую использование «лёгкой» воды вместо тяжёлой.

SMR вырабатывают меньше энергии, чем находящиеся сейчас в эксплуатации реакторы, зато их можно быстрее строить, они меньше стоят и могут быть собраны непосредственно перед инсталляцией на площадке для электростанции. При этом управление подобными реакторами также намного проще, чем их старшими собратьями.