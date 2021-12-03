Киев вошел в 50 лучших мировых экосистем для стартапов

Столица Украины заняла 48 место среди лучших мировых стартап-экосистем — по версии Global Startup Ecosystem Index от StartupBlink, где рассматривались 1000 городов.
Как сообщает websummit.com, Киев опередил в рейтинге многие европейские города, включая Дублин, Милан, Цюрих и Копенгаген.
Отчет Startup Ecosystem 2021 назвал Киев особенно сильным центром для стартапов в области программного обеспечения и данных, маркетинга и продаж, а также пищевых технологий. В этих трех секторах в столице Украины уже работают более 250 компаний.
О незаурядных перспективах свидетельствуют и данные Национального банка Украины: в 2020 году экспорт информационных технологий страны вырос на 20,4 процента. Это увеличение на 853 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года привело к тому, что общий годовой экспорт программного обеспечения и других продуктов IT-индустрии впервые превысил отметку в 5 млрд долларов США.
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По данным Украинской технологической экосистемы, IT-сектор страны растет в пять раз быстрее, чем в среднем по миру (4-6 процентов). Здесь находится 5000 IТ-компаний, в которых работает 250 тысяч разработчиков.
Если говорить о секторе стартапов, то согласно обзору 360 Tech Ecosystem Overview, в Украине насчитывается около 1700 компаний, производящих технологические продукты, и 533 сервисных компании. Большинство из них расположены в Киеве.
Хотя 2020 год был трудным для многих отраслей, технологический сектор в Украине набирает обороты. Согласно ежегодному обзору украинской индустрии технологических инвестиций AVentures Capital, в украинские или основанные в Украине технологические компании было инвестировано 571 млн долларов США, что стало рекордным показателем. Это была комбинация венчурного и частного капитала вместе взятых.
В Украине есть технологические “единороги” (компании с оценкой 1 млрд долларов США). К ним относятся Grammarly, GitLab, People.ai, Firefly Aerospace, airSlate. Также есть несколько зарубежных единорогов с украинскими корнями: BitFury, Revolut и PandaDoc.
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