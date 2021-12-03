Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на Монблане

Альпинист, который 8 лет назад нашел на горе Монблан во Франции драгоценные камни стоимостью 300 тысяч евро, получил половину драгоценностей. Так власти отблагодарили за то, что он передал находку полиции.
Об этом сообщает The Guardian.
Металлическая коробка с драгоценными камнями на протяжении десятилетий была скрыта на Монблане – самой высокой горе в Западной Европе. Ее перевозили на борту индийского самолета, разбившегося в безлюдной местности примерно 50 лет назад.
Альпинист наткнулся на драгоценности в 2013 году. Через восемь лет находку поровну распределили между альпинистом и властями поселка Шамони, находящегося у подножия горы.
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Глава поселка Эрик Фурнье заявил, что драгоценности разделили на два равных лота по 150 тысяч евро каждый. Каждому из участников дела это решение пришлось по душе — мэр благодарен альпинисту за честность, а сам мужчина планирует потратить деньги на ремонт своей квартиры.
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