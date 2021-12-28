Что нужно знать об ипотечном страховании

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал у Фонда гарантирования вкладов, что надо знать о страховании кредитов.

Страхование кредитов – это комплекс страховых услуг, обеспечивающих страховую защиту имущественных интересов кредиторов, связанных с существованием риска невозврата кредита вследствие неплатежеспособности заемщика.

Как пишет ФГВФЛ, основой возникновения отношений между банками и страховыми компаниями является страхование кредитных рисков.

Кредитный риск – имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неспособности стороны, которая взяла на себя обязательства, выполнить условия какого-либо финансового соглашения с банком или другим способом выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому и существует ипотечное страхование.

Зачем это? Основной задачей страхования ипотеки является обеспечение всех участников защитой от имущественных потерь, а также обеспечение своевременного и полного возмещения убытков, связанных с наступлением страховых случаев.

Согласно Закону Украины «Об ипотеке», ипотекодатель (заемщик) обязан застраховать предмет ипотеки на его полную стоимость от рисков случайного уничтожения, случайного повреждения или порчи. Ипотечным договором могут быть также предусмотрены другие обязательные виды страхования. Помимо страхования предмета ипотеки, банки требуют заключения договора добровольного страхования жизни заемщика, которое обеспечивает банку покрытие рисков, возникших из-за событий, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью застрахованного лица.

Комплексная программа ипотечного страхования охватывает:

страхование залогового имущества (квартира, коттедж, отдельный дом) от огня, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц и других рисков;

страхование жизни и трудоспособности заемщика;

титульное страхование (страхование потери имущества в результате прекращения права собственности);

страхование гражданской ответственности собственника недвижимого имущества при эксплуатации объекта залогового имущества.

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Основная функция страховых компаний — предоставить страховую защиту через принятие страховых рисков от страхователей и выплаты своевременно и в полном объеме страхового возмещения на основе управления рисками. Кроме того, банки в процессе взаимодействия со страховщиками организуют денежный оборот: банковские учреждения осуществляют расчетно-кассовое обслуживание страховых организаций и их клиентов, а страховые компании предлагают защиту банкам от возможных убытков от некачественных хозяйственных операций, имеющих вероятность наступления риска.

Если вы намерены взять кредит на жилье, вам нужно будет застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки. Это требование статьи 7 Закона «О страховании» и статьи 8 Закона «Об ипотеке». В то же время обязанность банка — дать вам как клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовое учреждение. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку лишь в одной конкретной компании, — это нарушение (статья 20 Закона «О потребительском кредитовании»).

Важно. Страхование не является обязательным, если вы берете потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываете счет, делаете перевод средств или обмениваете валюту.

Но, к сожалению, бывают случаи введения клиентов в заблуждение. Например, работник финансового учреждения может вас уверять, что во время получения потребительского кредита нужно обязательно оформить страховку жизни или во время оформления денежного перевода — купить страховку от несчастного случая. На самом же деле финансовое учреждение имеет право лишь предлагать клиентам сопутствующие продукты, но страхование в таких случаях не является обязательным. Поэтому вы имеете право отказаться от страховки.

🔹 Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.