Мировые цены на продовольствие побили рекорд за 10 лет — ООН

Цены на продовольствие в мире продолжают расти в ноябре и превышают уровни 2011 года из-за зерна и молочной продукции.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Общий Индекс цен на продовольствие составил 134,4 пункта в ноябре 2021 года, что на 1,2% превышает уровень октября. Цены растут уже четвертый месяц подряд и в годовом измерении прибавили 27,3%.

Цены на молочные продукты показали увеличение на 3,4% в ноябре, так как сохраняется усиленный мировой спрос на масло и сухое молоко в попытках производителей увеличить запасы в ожидании дефицита.

Индекс цен на зерно вырос на 3,1% против октября, что на 23,2% больше ноября 2020 года. Выросли экспортные цены на кукурузу, зато цены на рис оставались стабильными. Основная причина роста – цены на пшеницу, достигшие самого высокого уровня с мая 2011 года.

Повышение обусловлено высоким спросом на фоне ограниченных поставок, прежде всего – пшеницы высшего качества.

Цены на растительное масло в ноябре снизились на 0,3% и отступили от исторического рекорда прошлого месяца. Подешевело соевое и рапсовое масло, цены на пальмовое масло оставались стабильными.

Индекс цен на сахар вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, что на 40% превышает уровень в прошлом году. Повышение обусловлено более высокими ценами на этанол. При этом предложение со стороны Индии и позитивный прогноз по экспорту из Таиланда ослабили давление на цены.

Цены на мясную продукцию уменьшаются уже четвертый месяц подряд – на 0,9% против октября. В частности, по причине слабого спроса на свинину со стороны Китая, а цены на овец резко упали из-за увеличения экспортных поставок из Австралии.

ФАО также публикует отчет по спросу и предложению зерновых, прогнозирует мировое производство на уровне рекордных 2,8 млрд тонн в этом году (+0,7% к прошлому году). В то же время потребление опережает производство и составит 2,8 млрд тонн, или +1,7% к прошлому году.