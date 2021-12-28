Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение ПДД

Почти каждый водитель сталкивается с необходимостью уплаты штрафов за нарушение ПДД. Но нередко бывает ситуация, когда уплата такого штрафа совершается с ошибкой.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, какую ошибку чаще всего допускают водители и как ее можно избежать.
Как пишет “Адвокат Права”, чаще всего ошибкой является то, что водитель не указывает номер постановления о наложении штрафа или номер исполнительного производства в назначении платежа.
Почему это важно? В таких случаях средства хотя и попадают в государственный бюджет, однако, не используются для погашения именно конкретного штрафа и остаются «замороженными». Как следствие – такой штраф расценивается государственными органами как неуплаченный.
Платить придется больше. Еще одним следствием такой ошибки станет удвоение размера штрафа и отправка постановления о наложении штрафа для принудительного исполнения в соответствующий отдел государственной исполнительной службы. В рамках исполнительного производства к двойному размеру штрафа добавляются суммы исполнительного сбора и других расходов исполнительного производства. Кроме того, может быть наложен арест на банковские счета и имущество, а также применены другие меры принудительного исполнения постановления.
Для исправления ситуации придется обращаться в органы МВД, Казначейство, Государственную исполнительную службу.
Как этого избежать? Существует по меньшей мере три способа оплаты штрафов за нарушение ПДД, которые обезопасят от подобных ситуаций:
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