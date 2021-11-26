Lexus опубликовала тизеры полностью электрического кроссовера RZ (фото)

Японская компания Lexus поделилась первыми изображениями будущего электрокара, который появится на рынке под названием RZ. Уже известно, что новинка будет построена на платформе e-TNGA, именно ее уже используют такие кроссоверы, как Toyota bZ4X и Subaru Solterra.
Автомобиль получит фирменный дизайн и мощную батарею, об этом компания Lexus сообщила на своем официальном сайте.
Автомобиль получил фирменную переднюю часть Lexus – большая фальш-решетка и узкие фары спутать с другим автомобилем невозможно. Задняя часть автомобиля также получила более узкую оптику и небольшой спойлер на багажнике. Как стало известно, что новинка — это серийный вариант концепта LF-Z Electrified, который дебютировал весной этого года, однако она не унаследовала от шоу-кара ни выдвижные дверные ручки, ни камеры вместо наружных зеркал.
Автомобили на той же платформе, что и новинка от Lexus, имеют две версии агрегатов с одним и двумя электромоторами на передней и задней оси, в последнем случае суммарная мощность моторов составляет 218 лошадиных сил. Насчет батареи – здесь также все неплохо, 71,4 киловатт-часа, которые обеспечивают запас хода на уровне 460 километров по циклу WLTC.
Как рассказывают инсайдеры, автомобиль должен появиться на рынке под конец 2022 года.
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