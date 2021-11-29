Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)

Компания Pininfarina разработала портальный трактор по заказу производителя сельскохозяйственной техники New Holland Agriculture. Спецтранспорт с кабиной в виде бокала шампанского рассчитан на винодельческие регионы премиум-класса.
Об этом сообщает Pininfarina Official.
Дизайн-ателье при создании необычного продукта рассчитывало на то, что новинка сможет трудиться в провинциях Шампань, Медок и Бургундия. Из-за особенностей посадки винограда трактор получился узким – менее 1,5 метра шириной. Кабина трактора обеспечивает отличный обзор виноградных лоз. Наклоненное вперед лобовое стекло добавляет прототипу динамичности.
Кевин Райс, креативный директор Pininfarina, сказал: “Мы использовали наши навыки, полученные за более чем 90 лет проектирования автомобилей, чтобы создать необычный продукт. Трактор сочетает в себе неповторимый стиль и высочайшие характеристики”.
Кабина в форме бокала шампанского: разработан уникальный электрический трактор для виноградников
О силовой установке концептуального трактора ничего не известно. Интересно, что трактор для виноградников New Holland – не первый подобный проект для Pininfarina. Еще в 2015 году итальянская компания представила проект трактора Zetor.
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