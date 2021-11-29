0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 10 0

Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)

Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)

Компания Pininfarina разработала портальный трактор по заказу производителя сельскохозяйственной техники New Holland Agriculture. Спецтранспорт с кабиной в виде бокала шампанского рассчитан на винодельческие регионы премиум-класса.

Об этом сообщает Pininfarina Official.

Дизайн-ателье при создании необычного продукта рассчитывало на то, что новинка сможет трудиться в провинциях Шампань, Медок и Бургундия. Из-за особенностей посадки винограда трактор получился узким – менее 1,5 метра шириной. Кабина трактора обеспечивает отличный обзор виноградных лоз. Наклоненное вперед лобовое стекло добавляет прототипу динамичности.

Кевин Райс, креативный директор Pininfarina, сказал: “Мы использовали наши навыки, полученные за более чем 90 лет проектирования автомобилей, чтобы создать необычный продукт. Трактор сочетает в себе неповторимый стиль и высочайшие характеристики”.

Кабина в форме бокала шампанского: разработан уникальный электрический трактор для виноградников

О силовой установке концептуального трактора ничего не известно. Интересно, что трактор для виноградников New Holland – не первый подобный проект для Pininfarina. Еще в 2015 году итальянская компания представила проект трактора Zetor.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.